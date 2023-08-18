Воздух в ХМАО прогреется до +24 градусов в предстоящие выходные

В предстоящие выходные в ХМАО будет тепло и местами дождливо. Такой прогноз погоды дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 19 августа, синоптики прогнозируют +3+8 градусов ночью и +19+24 градуса днем, местами на востоке +13+18 градусов. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный.

В воскресенье, 20 августа, столбик термометра покажет +4+9 градусов ночью и +14+19 градусов днем. Также прогнозируется переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный.