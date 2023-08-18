Три вида югорских птиц могут появиться в Красной книге региона

Жителей ХМАО просят принять участие в опросе на тему включения трех видов птиц в третье издание Красной книги Югры. Участникам опроса предстоит определить, стоит ли включать туда белолобого гуся, морскую чернеть и тундряную куропатку, сообщает пресс-служба регионального департамента недропользования.

«В действующем издании Красной книги Югры – 48 животных, 150 растений, 29 лишайников и 38 грибов – всего 265 объектов животного и растительного мира. В основной раздел третьего издания войдут 298 объектов животного и растительного мира, в том числе 59 видов животных, из которых 32 вида птицы, 181 вид растений, 58 - грибов. По сравнению со вторым изданием в обновленное издание предлагается дополнительно включить 33 вида», - рассказали подробности в пресс-службе.

Пройти опрос можно по ссылке до 21 августа. Он анонимен, его итоги видны организаторам в виде обезличенных статистических данных.

Печатное издание обновленной Красной книги региона выйдет в 2024 году.