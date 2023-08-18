Крупный лесной пожар потушили в Белоярском районе ХМАО

В Белоярском районе ХМАО за минувшие сутки потушили крупный лесной пожар. По данным на утро 18 августа, в округе продолжаются работы по тушению 12 лесных пожаров на общей площади 868 га, из них локализованы 5 возгораний, сообщает пресс-служба регионального департамента недропользования.

«В тушении пожаров задействованы более 200 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», главного управление МЧС России по Югре, привлечена группировка лесопожарных сил из Тюменской области. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», - отметили в пресс-службе.

С начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 165 ландшафтных пожаров, 610 лесных пожаров и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий.