Доходы общепита в Югре выросли на 9,2%

В Югре выручка общепита выросла на 9,2% в сравнении с прошлым полугодием. Таким образом, региональные рестораторы заработали до 20,8 млрд рублей в первой половине 2023 года. Об этом сообщает Тюменьстат.

Отмечается, что в июне прошлого года оборот составлял 3 млрд рублей, в этом же месяце 2023 года – уже 3,6 млрд. В мае текущего года доход был самый большой – он составляет 3,8 млрд рублей.

По данным аналитиков Росстата, владельцы бизнеса в сфере общепита в стране заработали 224,5 млрд рублей, что выше прошлого года на 12,2%.