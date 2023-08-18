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В ХМАО владельцы общепита заработали до 20,8 млрд рублей за полгода

Доходы общепита в Югре выросли на 9,2%

В ХМАО владельцы общепита заработали до 20,8 млрд рублей за полгода
Фото: ru.freepik.com

В Югре выручка общепита выросла на 9,2% в сравнении с прошлым полугодием. Таким образом, региональные рестораторы заработали до 20,8 млрд рублей в первой половине 2023 года. Об этом сообщает Тюменьстат.

Отмечается, что в июне прошлого года оборот составлял 3 млрд рублей, в этом же месяце 2023 года – уже 3,6 млрд. В мае текущего года доход был самый большой – он составляет 3,8 млрд рублей.

По данным аналитиков Росстата, владельцы бизнеса в сфере общепита в стране заработали 224,5 млрд рублей, что выше прошлого года на 12,2%.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 97, комментариев: 0
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