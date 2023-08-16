Югорчанам позволили легально собирать кедровые шишки с конца августа

Югорчане с 25 августа смогут легально собирать кедровые орехи. По словам экспертов, именно в этот период шишка достигнет максимальной спелости, ее сбор не причинит вреда зеленым насаждениям.

«Напоминаем, основным способом заготовки орехов является сбор опавших шишек. Призываем югорчан бережно относиться к кедровым насаждениям. При посещении лесов и сборе даров природы запрещено повреждать и уничтожать деревья кедра, использовать запрещенные способы заготовки, захламлять леса мусором, нарушать правила пожарной опасности в лесах, а также возводить в лесу навесы, сушилки, склады и другие временные постройки», – подчеркнули специалисты департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

Если вы стали свидетелем нарушений или раннего сбора кедрового ореха, сообщить об этом необходимо в компетентные органы, в зависимости от места совершения правонарушения: