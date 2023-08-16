Пробка из сотен автомобилей скопилась на границе ХМАО и Свердловской области

Пробка из сотен автомобилей скопилась на границе Югры и Свердловской области у поселка Таежный. Это произошло после того, как там заработал пункт досмотра машин. Проверка транспортных средств продлится до 3 сентября, пишет «Вестник Сургутского района».

«В районе поселка Таежный организован временный пункт досмотра», – сообщили изданию в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По словам югорчан, документы проверяют у всех автомобилистов, из-за чего люди вынуждены по 40-50 минут ждать своей очереди.

«ДПСники ничего никому не объясняют. То есть все люди, которые сейчас из Ямала и Югры выезжают в отпуск на большую землю, стоят в пробке», — рассказали водители Muksun.fm.

Некоторые из них связали досмотр автомобилей со взрывом на Талинском месторождении, однако в полиции эту информацию не подтвердили.

Взрыв на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе произошел вечером 14 августа. В результате погибли 2 человека, еще 7 получили ранения, пишут СМИ.