Всероссийские соревнования по мотокроссу пройдут в Мегионе

В Мегионе в предстоящие выходные, 19 и 20 августа, пройдут Чемпионат и Первенство России по мотокроссу, Чемпионат и Первенство Югры по мотокроссу. Участие в соревнованиях примут около 300 спортсменов из 20 регионов страны. Они продемонстрируют навыки в управлении техникой в классах с различным объемом двигателя, сообщают организаторы соревнований.

«Гостей мероприятия, кроме зрелищного мотошоу, ждет незабываемый рок-концерт и турнир по силовому экстриму. Он состоится 19 августа в 18:30. Приходи поддержать спортсменов, зарядиться энергией и отличным настроением!» - говорится в телеграм-канале правительства ХМАО.

Организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу для болельщиков. Во время мероприятия будут выступать творческие коллективы Югры - исполнители рок-музыки «Olimpius Inferno», «СЭМиКО», «N.O.V.A. Band» и «ВечеРок».