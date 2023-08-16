Организаторы конкурса «Лидеры Югры» принимают заявки от жителей округа

В ХМАО продолжается прием заявок на конкурс «Лидеры Югры». Его ведет окружной департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции. Конкурс проводится по номинациям: «Лучший государственный гражданский служащий ХМАО», «Лучший муниципальный служащий ХМАО», «Золотой резерв», «Команда будущего», сообщает пресс-служба правительства региона.

«К участию в конкурсе приглашаются государственные гражданские и муниципальные служащие автономного округа, студенты высших учебных заведений, учащиеся 10, 11 классов средних общеобразовательных школ, сотрудники учреждений (организаций, предприятий), подведомственные органу местного самоуправления муниципального образования автономного округа, представители бизнес-сообщества, некоммерческих организаций», - говорится в сообщении.

Победителей ждут денежные призы в размере 500, 200 и 100 тыс. рублей. Конкурсная комиссия также определит победителя, который получит диплом «За лучшее рациональное предложение» и 100 тыс. рублей. Все участники конкурса получат электронные сертификаты участника конкурса и доступ к Системе дистанционного обучения.

Регистрация участников конкурса открыта c 8 по 17 августа на портале «Команда Югры».