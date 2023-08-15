Заболеваемость энтеровирусом выросла на 35% за неделю в ХМАО

В Югре продолжает расти заболеваемость энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). За неделю с 7 по 13 июля санврачи зафиксировали 7,16 случая заражения на 100 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 34,8% и выше уровня аналогичной недели 2022 года на 93,5%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Случаи ЭВИ зарегистрированы в девяти муниципалитетах, при этом наибольшая заболеваемость зафиксирована в Сургуте. «В Сургуте - 65% заболеваемости округа, Ханты-Мансийске – 16,7%, Пыть-Яхе – 9,17%, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае – 1,67%, Сургутском и Нефтеюганском районах регистрировались единичные случаи», - говорится в сообщении.

Тенденции к снижению заболеваемости пока не наблюдается.

Также за прошлую неделю в ХМАО зарегистрировали 29,3 случая ОРВИ и гриппа на 100 тыс. населения. Это на уровне предыдущей недели (+5,2%), но выше эпидемического порога на 5,1%.

В территориальной структуре заболеваемости ОРВИ доминирует население Сургута на 42,3%, Нижневартовска – на 14%, Ханты-Мансийска – на 8,3 %. Рост заболеваемости отмечается в восьми муниципалитетах. В Мегионе зафиксирована стабилизация уровня заболеваемости, в остальных муниципалитетах - снижение.