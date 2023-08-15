Югра переводит государственные услуги для охотников в онлайн

Официально запущена государственная региональная информационная система «Охота Югры» – решение об этом было принято в ходе заседания правительства округа под председательством Натальи Комаровой. По сути, новый сервис станет «Госуслугами» для охотников в регионе – благодаря ей можно будет в режиме онлайн подавать заявления на выдачу охотничьих билетов и разрешений на добычу живности. Органы власти, в свою очередь, получат возможность автоматизировать все эти процессы, а также получать систематизированную справочную информацию и статистику.

«Это единый цифровой информационный ресурс по регистрации заявлений о выдаче охотничьих билетов и разрешений на добычу охотничьих ресурсов в автономном округе. Записаться на получение услуги можно онлайн, выбрав удобное для себя время», – цитирует губернатора департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. Ведомство также сообщает, что в течение последних полутора лет «Охота Югры» проходила обкатку и тестирование, и сейчас в ней зарегистрированы 86 тысяч человек.

«Государственная информационная система «Охота Югры» разработана в соответствии со стандартом Минприроды России, – отметил замдиректора департамента информационных технологий региона Андрей Чиликов. – Югорчане уже сейчас могут подать заявление на оформление охотничьих билетов, а также получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов через портал Госуслуг. Система готова к началу осеннего охотничьего сезона».