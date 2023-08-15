Сургут стал площадкой для встречи окружного бизнеса и власти

Сургут стал площадкой для кустовой встречи окружных и местных властей с предпринимательским сообществом. Она прошла на базе исторического парка «Россия – Моя история. Югра», где собрались более 60 представителей бизнеса, а также муниципальных и региональных структур и банков из Сургута, Пыть-Яха, Когалыма, Нефтеюганска, Сургутского и Нефтеюганского районов.

«Встреча для нас значимая. Сургут – экономическая столица региона, по количеству жителей, предпринимателей, по объему и обороту рынка. К нашему рынку услуг, к земельным участкам у инвесторов постоянный интерес. Логично встречаться здесь, – прокомментировал заместитель главы города Сургута Артем Кириленко. – И для предпринимателей это возможность напрямую передать свои предложения тем, кто принимает решения».

Малый и средний бизнес в Югре растет. Согласно данным, приведенным директором департамента экономического развития округа и замгубернатора Сергеем Афанасьевым, целевой показатель занятости в небольших предприятиях на 2030 год составляет 260 тысяч человек, а уже сейчас эта цифра достигла 230 тысяч. «На текущий момент мы вкладываем в поддержку МСП около 4 млрд рублей. Обратно получаем 22,7 млрд рублей налогов в год. Важно, что ежегодный прирост от деятельности предпринимателей составляет 1 млрд рублей, – продолжил Сергей Афанасьев. – Главное, чего хочет бизнес – это устойчивости, с точки зрения налогового законодательства, мер поддержки, объема, масштаба, долгосрочности рынка».

Один из ключевых показателей, на которые ориентируется руководство что Сургута, что Югры – инвестиции. Весь бизнес и власть (через бюджет) вкладывают в основной капитал региона более 1,3 трлн рублей в год, это третий показатель во всей стране, и планов останавливаться нет. «Инвестиционный климат – во главе нашей деятельности, – отметил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев. – Мы делаем все возможное, чтобы в Югру можно было комфортно инвестировать. Меры поддержки носят адресный характер, нам интересны актуальные потребности предпринимателей».

Так, Фонд развития Югры поддержал проект строительства в Сургуте металлургического комбината. Для этого было заключено первое в России региональное соглашение о защите капиталовложений. Завод будет запущен в 2024 году, рабочие места получат около 300 человек, а объем производства составит 100 тысяч тонн арматуры в год, что явно пригодится местным строителям. Срок окупаемости проекта – 15 лет. В целом Фонд развития Югры выдал порядка 2 млрд рублей в виде займов на создание и модернизацию промышленных предприятий. Каждый вложенный таким образом рубль возвращается в экономику региона в трехкратном размере – в виде налогов, отчислений и рабочих мест.

Свои программы представителям бизнес-сообщества презентовали также и другие региональные структуры и фонды – «Мой бизнес», «Югорская региональная микрокредитная компания», «Югорская региональная гарантийная организация», АУ «Технопарк высоких технологий». Более того, к встрече подключились и федеральные эксперты – Директор лаборатории инициатив АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Михаил Уткин остановился на особенностях формирования инвестрейтинга. Представитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» Андрей Быков рассказал предпринимателям о программе доращивания.

Следующая подобная встреча пройдет 16 августа в Нижневартовске.

При поддержке Администрацию Сургута