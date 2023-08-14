Ученые работают над тем, чтобы сделать черную икру доступной для югорчан

Черная икра в ближайшие годы может стать доступнее для жителей «тюменской матрешки». Над снижением ее стоимости сейчас работают ученые Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (ЗамСибНОЦ), сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Один из проектов ЗапСибНОЦ посвящен разработке улучшенной технологии выращивания посадочного материала осетровых рыб на предприятиях Тюменской области, Югры и Ямала. На сегодня учеными отработана технология выращивания молоди осетровых рыб, устойчивой к заболеваниям и снижены затраты корма на прирост молоди. В планах — продолжить экспериментальную работу с участием тюменских и югорских рыборазводных предприятий», - говорится в сообщении.

Ученые надеются восстановить запас осетровых, в результате чего снизится себестоимость их выращивания. Соответственно, черная икра может стать дешевле.

В состав Западно-Сибирского НОЦ входят 11 университетов, 15 научных организаций, 10 компаний и 5 структур поддержки инноваций из Тюменской области, Югры и Ямала.