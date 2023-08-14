Пенсионерка из Нефтеюганска оформила 8 кредитов и перевела деньги мошенникам

В Нефтеюганске в полицию обратилась 64-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. В ходе проверки выяснилось, что пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что аферисты пытаются оформить на ее имя кредит. Вслед за этим с аналогичной информацией женщине позвонил якобы сотрудник банка. Он объяснил, что можно взять новый заем и перевести деньги на специальный «безопасный счет», и таким образом не дать мошенникам обогатиться.

«Жительница Нефтеюганска поверила злоумышленникам. В течение трех недель пенсионерка выполняла все указания мошенников и в итоге оформила на себя 8 кредитов на общую сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей, которые перевела на счета аферистов. Кроме этого, еще 203 тысячи рублей горожанка взяла из личных сбережений», - рассказали подробности в пресс-службе ОМВД по Нефтеюганску.

Всего югорская пенсионерка перевела аферистам свыше 1,4 млн рублей.