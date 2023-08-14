ХМАО занял девятую строчку рейтинга регионов по количеству аварий с пострадавшими

ХМАО попал в ТОП-10 регионов, где фиксируется меньше всего ДТП с пострадавшими. Так, по данным РИА Новости, в регионе выявлено 59,8 аварий с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта в первой половине 2023 года. С этим показателем округ разместился на девятой позиции.

Рейтинг возглавила Чечня (13,8 происшествий). На втором месте оказалась Томская область (39,8 ДТП), а ЯНАО с 41,5 инцидентами – на третьем.

Наиболее плохая обстановка, по информации аналитиков, в Калмыкии, Омской области и Тыве.