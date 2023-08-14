48 лесных пожаров ликвидировали в ХМАО за неделю

В Югре, по данным на утро 14 августа, действует 21 лесной пожар на площади 2,8 тыс. га. Из них 12 возгораний на площади 2,4 тыс. га локализованы, сообщает пресс-служба окружного департамента недропользования.

Большинство пожаров зафиксировано на территории Белоярского лесничества. Возгорания также есть в Березовском, Октябрьском, Самаровском, Советском, Сургутском и Урайском лесничествах.

«Также спасатели работают над тушением 3 ландшафтных возгораний на площади 457 га в Кондинском, Нефтеюганском и Сургутском районах, из которых одно на площади 376 га локализовано», - уточняет пресс-служба ведомства.

За минувшую неделю, с 7 по 13 августа, в ХМАО ликвидировали 48 лесных пожаров на площади 4,4 тыс. га и 2 ландшафтных возгорания на площади 57,5 га. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 162 ландшафтных пожара, 576 лесных пожаров и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий.

В Югре действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи. На территории Белоярского района введен режим ЧС в лесах муниципального характера.