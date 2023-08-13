Житель Сургутского района украл у знакомого полмиллиона и купил себе автомобиль

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело о краже. В совершении преступления подозревается 20-летний местный житель. По данным следствия, он украл у своего знакомого более 500 тыс. рублей, когда тот спал, сообщает пресс-служба ОМВД по Сургутскому району.

«Стражи порядка задержали злоумышленника. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что познакомился с потерпевшим через своих друзей. Во время беседы с новым приятелем он узнал, что на его счету имеются сбережения. Через пару дней в ходе распития спиртных напитков его знакомый уснул. Подозреваемый путем отпечатка пальцев разблокировал телефон спящего и перевел себе денежные средства с помощью банковского приложения», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на украденные деньги югорчанин совершал интернет-покупки, а также приобрел себе автомобиль.