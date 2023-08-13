Сборная МЧС Югры завоевала «серебро» в Спартакиаде трудящихся

Сборная МЧС Югры завоевала серебряную медаль по итогам Спартакиады трудящихся, которая в течение 5 месяцев проходила в Ханты-Мансийске. Участие в ней принимали различные региональные ведомства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО в своем телеграм-канале.

«13 коллективов-команд боролись за призовые места в самых разных дисциплинах: ГТО, плавание, настольный теннис, лыжные гонки, бадминтон, стритбол, пулевая стрельба, дартс, волейбол, мини-футбол и национальные виды спорта», - говорится в сообщении.

Другие призовые места распределились так. Первое место у Департамента образования Ханты-Мансийска, третье - у Управления МВД России по ХМАО.