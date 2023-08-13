Пожарные тушат 17 лесных возгораний в ХМАО

В Югре, по данным на утро 13 августа, проводятся работы по тушению двух ландшафтных возгораний и 17 лесных пожаров на площади 2,7 тыс. га. Из них 7 на площади 2,5 тыс. га локализованы, сообщает окружной департамент недропользования в своем телеграм-канале.

Большинство пожаров сосредоточено в Белоярском лесничестве. Лес также горит на территории Октябрьского, Березовского, Сургутского и Урайского лесничеств. В тушении пожаров задействовано свыше 260 специалистов, оборудование и техника. Авиапатрулирование лесов осуществляется в постоянном режиме, отмечают власти.

Накануне в ХМАО отменили запрет на посещение лесов. При этом продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителям округа запрещено сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи. На территории Белоярского района введен режим ЧС в лесах муниципального характера.