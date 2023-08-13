Бастрыкин взял на контроль дело о о невыплате зарплаты в ХМАО

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о задержке заработной платы работникам геологоразведочной компании «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба СКР на своих страницах в соцсетях.

«В приемную СК РФ в соцсети „ВКонтакте“ обратилась жительница ХМАО, которая сообщила, что с мая 2019 года по июнь она работала в ООО „Горизонт“. В связи с длительной невыплатой заработной платы она уволилась, однако полностью задолженность по зарплате перед ней не погашена. В СУ СК России по ХМАО расследуется уголовное дело, по которому заявительница признана потерпевшей», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил главе СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования дела и о принятых мерах.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Горизонта» пожаловались на массовую задержку заработной платы. В отношении руководителей компании возбудили уголовное дело.