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17 природных пожаров горят в лесах Югры

В ХМАО сняли запрет на посещение лесов, но пожары все еще действуют

17 природных пожаров горят в лесах Югры
Фото: МЧС Югры

В Югре на сегодняшний день бушуют 18 природных пожаров, девять из которых уже локализованы. Потушить удалось пять возгораний.

В тушении пожаров задействованы более 260 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», главного управление МЧС России по Югре. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали:

  • 162 ландшафтный пожар на площади 26399,33 га;
  • 565 лесных пожаров на площади 57873,02 га;
  • 7 возгораний на землях ООПТ на площади 525,1 га.

«С сегодняшнего дня в Югре снят запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте. Но по-прежнему действует особый противопожарный режим, который запрещает сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи», – подчеркнули в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО.


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Сегодня в 13:01, просмотров: 138, комментариев: 0
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