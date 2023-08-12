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Югорчанин накопил штрафов на 90 тысяч: у него арестовали автомобили

Приставы Югры арестовали автомобили лихача, оторый накопил 60 штрафов

Югорчанин накопил штрафов на 90 тысяч: у него арестовали автомобили
Фото: unsplash

Водитель из Урая получил 60 штрафов на общую сумму свыше 90 тысяч рублей, однако не спешил их оплатить. Приставы заблокировали все счета нарушителя, но это также не изменило ситуацию в лучшую сторону. Тогда было решено арестовать четыре автомобиля, которые находились в собственности горожанина.

«Чтобы предотвратить дальнейшие нарушения правил дорожного движения, судебный пристав наложил временное ограничение в отношении должника на управление всеми транспортными средствами, которые ему принадлежат», — отметили в УФССП России по ХМАО.

По словам приставов, мужчина не захотел пересаживаться с личного транспорта на общественный, поэтому быстро оплатил все задолженности.


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Сегодня в 12:45, просмотров: 36, комментариев: 0
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