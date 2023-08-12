Приставы Югры арестовали автомобили лихача, оторый накопил 60 штрафов

Водитель из Урая получил 60 штрафов на общую сумму свыше 90 тысяч рублей, однако не спешил их оплатить. Приставы заблокировали все счета нарушителя, но это также не изменило ситуацию в лучшую сторону. Тогда было решено арестовать четыре автомобиля, которые находились в собственности горожанина.

«Чтобы предотвратить дальнейшие нарушения правил дорожного движения, судебный пристав наложил временное ограничение в отношении должника на управление всеми транспортными средствами, которые ему принадлежат», — отметили в УФССП России по ХМАО.

По словам приставов, мужчина не захотел пересаживаться с личного транспорта на общественный, поэтому быстро оплатил все задолженности.