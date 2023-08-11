153 югорчанина пострадали от укусов клещей за неделю

В Югре за минувшую неделю, с 31 июля по 6 августа, за медпомощью по поводу присасывания клещей обратились 153 человека. Это на 6,1% меньше, чем за предыдущую неделю, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи нападали на людей в лесу (33,4%), на дачах (28,9%), а также в черте городов и поселков (19,4%).

«Нарастающим итогом в текущем сезоне количество укусов клещами превышает среднеокружной уровень в Ханты-Мансийском районе, Октябрьском районе, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Кондинском районе, Нефтеюганском районе, Лангепасе, Нягани, Нефтеюганске, Урае», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В ХМАО с начала сезона на зараженность исследовали 2195 клещей. Доля зараженных клещей составила 37,1%: вирусом клещевого энцефалита – 1,6%, клещевым боррелиозом – 34,2%, моноцитарным эрлихиозом человека – 5,3%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,0%.