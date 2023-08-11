59 автомобилей угнали у югорчан с начала года

В ХМАО за семь месяцев 2023 года 59 человек столкнулись с угоном автомобилей. А самыми угоняемыми машинами стали представители ВАЗа, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Наибольшее количество угонов совершено в Нижневартовске, а не зарегистрировано ни одного угона в городе Радужный, Белоярском и Нефтеюганском районах. По прежнему самым излюбленным автомобилем злоумышленников остается авто семейства «ВАЗ», а чаще всего исчезновения происходят с улиц и дворовых территорий в ночное время», - рассказали подробности в пресс-службе.

Чаще всего угоняют автомобили у водителей, которые халатно относятся к своему имуществу. Так, в 43 случаях преступления совершены при помощи свободного доступа к машинам: ключи находились в замках зажигания автомобилей, оставленных без присмотра, или же преступник имел доступ к местам их хранения.

Все угнанные транспортные средства вернули их собственникам.