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​Свыше 12 тысяч преступлений зафиксировано в ХМАО с начала года

Половина преступлений в ХМАО приходится на кражи и мошенничества

​Свыше 12 тысяч преступлений зафиксировано в ХМАО с начала года
Фото: pixabay

В Югре за 7 месяцев 2023 года зафиксировано свыше 12 тыс. преступлений. Из них почти половину составляют кражи и мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Снижение преступности отмечается в крупных городах округа – Сургуте и Нижневартовске, а также в Белоярском, Березовском и Сургутском районах», - говорится в сообщении.

С начала года в Югре значительно возросло количество преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. При этом сократилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, посягательств на половую свободу и неприкосновенность, краж, в том числе из квартир, грабежей и разбоев. Также стало меньше криминальных фактов невыплаты заработной платы, случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения и преступлений, совершенных рецидивистами.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 61, комментариев: 0
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