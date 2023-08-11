Половина преступлений в ХМАО приходится на кражи и мошенничества

В Югре за 7 месяцев 2023 года зафиксировано свыше 12 тыс. преступлений. Из них почти половину составляют кражи и мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Снижение преступности отмечается в крупных городах округа – Сургуте и Нижневартовске, а также в Белоярском, Березовском и Сургутском районах», - говорится в сообщении.

С начала года в Югре значительно возросло количество преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. При этом сократилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, посягательств на половую свободу и неприкосновенность, краж, в том числе из квартир, грабежей и разбоев. Также стало меньше криминальных фактов невыплаты заработной платы, случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения и преступлений, совершенных рецидивистами.