В Югре с 12 августа снимут запрет на посещение лесов, введенный ранее из-за лесных пожаров. Жителей округа призывают быть аккуратными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

«Мной дано поручение Департаменту региональной безопасности о подготовке нормативных документов для снятия с 12 августа текущего года запрета посещения лесов. Уважаемые югорчане. Важно. При сборе ягод, грибов, охоте, рыболовстве должны соблюдаться все правила, в том числе правила пожарной безопасности», - написала губернатор ХМАО Наталья Комарова в своем телеграм-канале.

По данным на утро 11 августа, в ХМАО действуют 15 лесных пожаров на площади 2,4 тыс. га и одно ландшафтное возгорание на площади 5 га. За последние два дня площадь лесных пожаров увеличилась более чем на тысячу гектаров.