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На югорской трассе Toyota врезалась во встречный Hyundai - пострадали два человека

Два человека погибли и семеро пострадали на дорогах ХМАО за выходные

На югорской трассе Toyota врезалась во встречный Hyundai - пострадали два человека
Фото: Госавтоинспекция ХМАО

За минувшие выходные в Югре произошло 7 ДТП, в которых два человека погибли и семеро получили травмы. Авария с погибшими произошла утром накануне, 24 июля, в Сургутском районе. При столкновении с металлическим повреждением погибли мотоциклист и его пассажир.

Еще одно серьезное ДТП случилось на 142 км автодороги Сургут-Нижневартовск в Нижневартовском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 31-летний водитель Toyota, двигаясь со стороны Нижневартовска в направлении Сургута, выехал на полосу встречного движения для совершения обгона и столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 44-летней женщины. В результате ДТП оба водителя получили травмы.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 75, комментариев: 0
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