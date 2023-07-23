Водитель и пассажир мотоцикла погибли в ДТП на трассе Сургут - Нижневартовск

Два человека погибли в ДТП в Сургутском районе сегодня, 23 июля. Авария произошла в 08:43 на 39 км автодороги Сургут- Нижневартовск, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции ХМАО.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель мотоцикла Suzuki двигался со стороны Сургута в сторону Нижневартовска и допустил неуправляемый занос, после чего врезался в металлическое ограждение.

«В результате происшествия водитель и пассажир 1977 года рождения погибли на месте», - уточнили в ведомстве.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.