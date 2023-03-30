В Югре вынесли приговор продавцу контрафактного алкоголя

В Кондинском районе Югры вынесли приговор 37-летнему продавцу контрафактного алкоголя, из-за употребления которого погибли девять человек. Мужчина проведет шесть лет в исправительной колонии общего режима, рассказали в окружной прокуратуре.

«Подсудимый, решив сбывать контрафактный алкоголь, вступил в преступный сговор с продавцами своего магазина и со знакомым - жителем Тюмени, который занимался незаконным сбытом алкогольной продукции. В дальнейшем, получив в январе 2022 года от него не менее 25 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт, осуществлял ее реализацию в своем магазине», − говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что еще троих соучастников приговорили к лишению свободы условно с испытательным сроком. Также суд удовлетворил гражданские иски в пользу потерпевших в размере 850 тысяч рублей.

Напоминаем, что от контрафактного алкоголя пострадали 16 жителей поселка Кондинское.