Суд рассмотрит дело об отравлении 16 жителей поселка Кондинское метанолом

Прокуратура округа направила в суд уголовное дело об отравлении 16 жителей поселка Кондинское метанолом. Перед судом предстанут четверо жителей местных жителей. Они обвиняются в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни, а также в закупке, хранении, перевозке и розничной продаже спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

По версии следствия, владелец продуктового магазина, расположенного в доме №2«А» по ул. Совхозная в Кондинском, решив сбывать контрафактный алкоголь, вступил в преступный сговор с продавцами своего магазина и со знакомым из Тюмени, который занимался незаконным сбытом алкоголя.

«В дальнейшем, получив от него продукцию с наименованием «Царская охота», «Родники Сибири», содержавшую в себе значительное количество метанола, осуществляли ее реализацию в магазине», - говорится в сообщении пресс-службы.

После употребления контрафактного алкоголя от отравления скончались 9 сельчан, здоровью еще семерых был привлечен вред.