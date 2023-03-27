В Югре зарплата в селах в среднем составила порядка 90 тысяч рублей

Югра заняла четвертую строчку рейтинга среди регионов с самыми большими зарплатами в малых и средних населенных пунктах. Лидерами также стали ЯНАО, Ненецкий автономный округ и Магаданская область, сообщают аналитики РИА «Новости».

«Это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенной главным образом вокруг месторождений», − говорится в исследовании.

При этом годовой прирост зарплаты составил 15%. По итогам 2022 года жители сел Югры в среднем получали почти 90 тысяч рублей ежемесячно.

Напоминаем, что наибольшую зарплату в ХМАО получают работники в сфере добычи нефти и газа.