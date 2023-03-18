16+
Логотип Сиапресс
USD  76,6044   EUR  81,4635  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Волонтеров Югры отметят международной премией: пора подавать заявки

Стартовала заявочная кампания премии #МЫВМЕСТЕ

​Волонтеров Югры отметят международной премией: пора подавать заявки
Фото: unsplash.com

Югорчан приглашают поучаствовать в соискании международной премии #МЫВМЕСТЕ — уже идет заявочная кампания.

Как сообщает департамент общественных связей Югры, премия объединяет волонтеров, которые предлагают инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни.

«В 2023 году мероприятие проводится в третий раз. В этом году премией предусмотрено 11 номинаций, грантовый фонд — 90 млн рублей», — отмечают в департаменте: югорчане могут до 15 мая подать заявку и получить статус победителя регионального этапа.

В 2022 году национальный трек премии собрал 33 437 заявок — победители получили в том числе гранты на реализацию собственных социально значимых проектов. Среди них, например, проект «Парус» собачьей надежды» ООО «Империя» из Нефтеюганского района, ставший лидером в треке «Бизнес», проект «Волшебники Югры» из Нефтеюганска, занявший третье место в третье место в номинации «Лидеры социальных изменений», а также проект «Фудшеринг» из того же города, ставший третьим в треке «Волонтеры», номинация «Большая перемена».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:43, просмотров: 112, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Бхай или не бхай? 870
  2. ​В Тюмени с 21 по 23 марта состоится IV Градостроительный форум 835
  3. ​Стартовала серия фестивалей «Покупай Тюменское» 754
  4. ​Александр Моор предложил развивать на Урале детский туризм 698
  5. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 620
  6. ​В Сургуте холодает, но это ненадолго 543
  7. ​На Крылова сгорел мусорный контейнер // ВИДЕО 495
  8. ​Взрослые сургутяне сдали ЕГЭ по русскому языку 361
  9. ​Коммуналку поддержит ФНБ 229
  10. ​Скорая помощь — Сургутскому району: 4 автомобиля передадут муниципалитету 198
  1. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 8185
  2. В Сургуте создадут «Парк памяти» домашним животным 2344
  3. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 2253
  4. На двух вартовчан завели уголовное дело за нападение на полицейских 2113
  5. ​Надеюсь, коллеги поддержат инициативу мемориального сквера у бывшего речвокзала 1900
  6. ​Грибы и ягоды из Югры будут продавать в Турции и ОАЭ 1854
  7. ​Центр боевых искусств появится в Нижневартовске 1757
  8. Владельцу ночного клуба, где погибла сургутянка, вновь дали условный срок 1749
  9. Жители поселка Кедровый остались без света из-за водителя, который въехал в опору ЛЭП 1704
  10. Более семи тысяч юных сургутян сядут за парты в 2023 году 1687
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17117
  2. ​Был ли майдан? 13507
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8518
  4. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 8185
  5. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6453
  6. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5478
  7. Полвека назад в Сургуте… 4599
  8. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 4587
  9. ​Бремя стандарта 4057
  10. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 3441

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика