Губернатора Югры Наталью Комарову включили в санкционный список США

В обновленный санкционный список США попала губернатор Югры Наталья Комарова. Кроме того, ограничения ввели против глав десятков российских регионов. Об этом говорится в документе Госдепа.

«Обновление списка граждан, специально относящихся к назначенным лицам. Наталья Владимировна Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия; дата рождения 21 октября 1955 г.; ПОБ Язво, Псковская область, Россия; национальность Россия», – сообщают URA.RU со ссылкой на сайт Госдепа США.

Напоминаем, что ранее в расширенный список санкций Австралии попали губернаторы ЯНАО и Тюменской области.