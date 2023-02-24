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​Австралия ввела санкции против губернаторов ЯНАО и Тюменской области

Санкции Австралии в отношении России расширены

​Австралия ввела санкции против губернаторов ЯНАО и Тюменской области
Фото: unsplash.com

В расширенный список санкций, который сегодня опубликовало Минобороны Австралии, попали губернаторы Тюменской области и ЯНАО: Александр Моор и Дмитрий Артюхов оказались в компании с 90 физлицами и сорока юрлицами, передает «Коммерсантъ». По соседству — патриарх Кирилл, глава Первого канала Константин Эрнст, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие официальные лица. Среди юридических лиц — концерн «Калашников», ПАО «Туполев», радио Sputnik.

Напомним, это не первые санкции страны: в 2022-м Австралия ввела ограничения против 75 депутатов Госдумы, в течение года санкционные списки расширялись. Для Моора и Артюхова попадание в подобные списки не первое: в декабре прошлого года они попали под санкции, введенные США.


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Сегодня в 11:32, просмотров: 40, комментариев: 0
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