Прокуратура проверяет информацию о невыплате зарплаты работникам общества слепых в ХМАО

В Нижневартовске прокуратура начала проверку информации о невыплате заработной платы работникам Всероссийского Общества слепых. Ранее в СМИ прошла информация о том, что инвалиды не могут получить деньги от «Самотлорнефтегаза» (дочернее предприятие «Роснефти) и готовят судебный иск.

Факты нарушения сроков выплаты зарплаты уже подтвердились в ходе предыдущей проверки, отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. В адрес руководителя внесено представление об устранении нарушений.

«В рамках настоящей проверки будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства принимающей на работу инвалидов стороной, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц», - уточнили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по итогам проверки при наличии оснований.