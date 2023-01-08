Возбуждено уголовное дело по пожару в кафе Нягани

Пожар в кафе «Двойная радость» в Нягани (мы писали о нем сегодня) унес две жизни: Няганский межрайонный следственный отдел СУ СК России по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности.

«После ликвидации горения в мансардном помещении обнаружены тела двух работников кафе 1988 и 1982 годов рождения, — объяснили в отделе; информация дана на ресурсах СУ СК России по Югре. — Следователями выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания, назначены судебные экспертизы».

Напомним, что пожар случился сегодня ночью — тушили его порядка четырех часов.