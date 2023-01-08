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​Сгорела «Двойная радость»: в Нягани — пожар в кафе

Пожар в няганьском кафе вспыхнул сегодня ночью

​Сгорела «Двойная радость»: в Нягани — пожар в кафе
Фото: t.me/mchs_official

Кафе с жизнерадостным названием «Двойная радость» в Нягани сегодня ночью приняло незапланированных гостей — сюда наведались пожарные, которые тушили крупный пожар.

Кафе находится в двухэтажке, пожар вспыхнул здесь около двух часов ночи. Очень скоро пламя перекинулось на кровлю.

В итоге огнеборцам пришлось тушить пожар на территории 432 квадратных метра — эту задачу выполняли 45 человек на 14 единицах техники. По данным МЧС России, работали до шести утра, пламя в итоге потушили.

Информации о пострадавших нет.


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Сегодня в 14:25, просмотров: 86, комментариев: 0
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