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В Сургутском и Нижневартовском районах открыли новые зимники

В Югре продолжают открывать зимние автомобильные дороги

В Сургутском и Нижневартовском районах открыли новые зимники
Фото: unsplash.com

В Сургутском районе открыли все зимние автомобильные дороги для переправы. Так, в эксплуатацию ввели еще три участка, сообщили в Телеграм-канале «Дороги Югры».

«Зимние трассы появились на участках: «с. Угут – д. Каюкова» протяженностью 7 744 км; «с. Угут - д. Малоюганский» протяженностью 20 975 км; «г. Сургут – п. Банный» протяженностью 4 000 км с ледовой переправой через р. Тромъеган грузоподъемностью 30 тонн», – говорится в сообщении.

В Нижневартовском районе также ввели в эксплуатацию новые зимние автомобильные дороги:

- «п. Белорусский – с. Ларьяк» протяженностью 49 565 км с ледовой переправой через р. Сабун грузоподъемностью 30 тонн;

- «с. Ларьяк – д. Чехломей – д. Большой Ларьяк» протяженностью 29 830 км с ледовыми переправами через р. Вах и р. Пасол грузоподъемностью 30 тонн.

Напоминаем, ранее в Сургутском и Ханты-Мансийском районах открыли автозимники.


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Сегодня в 12:57, просмотров: 122, комментариев: 0
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