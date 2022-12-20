В двух районах Югры открыли новые зимники

В Сургутском районе открыли первую зимнюю автодорогу между селом Сытомино и поселком Горный. В Ханты-Мансийском районе также были открыты три новых автозимника. Об этом сообщили в телеграм-канале «Дороги Югры».

«С 19 декабря 2022 года автозимник «с. Сытомино - п. Горный» в Сургутском районе; с 20 декабря 2022 года автозимники «г. Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй» и «д. Янгуловка - с. Согом» в Ханты-Мансийском районе», – говорится в сообщении.

Ранее в Октябрьском и Кондинском районах Югры открыли автозимники и ледовые переправы.