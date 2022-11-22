Показатель по вакцинации от гриппа в ХМАО выше, чем в целом по стране

По информации Роспотребнадзора РФ, Югра заняла первое место среди регионов по охвату вакцинацией от гриппа. По данным статистики, в ХМАО привились почти 54% жителей, при этом уровень охвата населения вакцинацией против гриппа в целом по стране составляет около 41%.

«Роспотребнадзор начинает публиковать рейтинг регионов по охвату вакцинацией против гриппа… По состоянию на 18 ноября в пятерку лучших вошли ХМАО (53,7%), Тюменская область (53,5%), ЯНАО (52, 9%), Республика Мордовия (51,7%), Астраханская область (49,7%)», – говорится в сообщении.

На фоне этого в ХМАО растет заболеваемость ОРВИ. За неделю с 14 по 20 ноября в регионе зарегистрировано 99 случаев заболевания на 10 тысяч населения - это выше уровня предыдущей недели на 13,8% и выше эпидемического порога на 45,1%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.