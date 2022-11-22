В школах и детсадах ХМАО вводят карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ

В ХМАО растет заболеваемость ОРВИ. За неделю с 14 по 20 ноября в регионе зарегистрировано 99 случаев заболевания на 10 тысяч населения - это выше уровня предыдущей недели на 13,8% и выше эпидемического порога на 45,1%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших ОРВИ среди детей в возрасте до 2 лет и от 3 до 6 лет - 433 и 401 случай заражения соответственно на 10 тысяч населения. Среди детей 7-14 лет - 228 случаев на 10 тысяч, среди детей старше 15 лет и взрослых - 44 случая.

«Рост заболеваемости отмечается практически во всех МО. Наибольший рост зарегистрирован в Березовском районе на 167,9%, Ханты-Мансийском районе на 64,1%, Нефтеюганском районе на 56,8%, г. Покачи на 56,6%, Нижневартовском районе на 54,3% и г. Мегионе на 53,1%», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также уточняется, что в связи с заболеваемостью ОРВИ и ковидом приостановлен образовательный процесс в 67 группах 37 детских садов в 16 муниципалитетах. В Березовском районе один детсад закрылся полностью. Очный формат обучения также приостановлен в одиннадцати классах девяти школ шести муниципалитетов. В Ханты-Мансийском районе две школы закрыты полностью. Также закрыты две группы колледжей в Югорске и Нефтеюганске.