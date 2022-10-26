Наталья Комарова посетила стройку филиала Пермского политеха в Когалыме

Здание образовательного центра, которое станет базой для филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета будет достроено в 2023 году. Об этом стало известно в ходе очередного визита Натальи Комаровой на объект, который возводится в Когалыме по соглашению между правительствами Югры и Пермского края, министерством образования и науки России и компании ЛУКОЙЛ.

Общая площадь объекта составит 65,7 тысяч квадратных метров. В его структуру войдут общественно-образовательный, учебный и лабораторный корпуса, два кампуса (общежития для студентов на 390 человек), спортивный блок, актовый зал и конференц-зал, столовую, кафе, амфитеатр-трансформер, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Разные здания комплекса будут соединены мостовыми переходами, а на кровле комплекса установлены т.н. «зенитные фонари» – большие прозрачные купола, которые дадут естественное освещение в помещениях. Первый из них площадью 650 метров уже установлен. А самый большой будет размером 1,2 тысячи квадратов. Еще одна инновация – в общежитиях будут внедрены системы «умного дома», которые позволят дистанционно через интернет управлять разными параметрами, типа света, вытяжки, отопления и так далее.