16+
Логотип Сиапресс
USD  61,4277   EUR  61,5682  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Филиал Пермского политеха в Югре появится в 2023 году

Наталья Комарова посетила стройку филиала Пермского политеха в Когалыме

​Филиал Пермского политеха в Югре появится в 2023 году
Фото ptsu.ru

Здание образовательного центра, которое станет базой для филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета будет достроено в 2023 году. Об этом стало известно в ходе очередного визита Натальи Комаровой на объект, который возводится в Когалыме по соглашению между правительствами Югры и Пермского края, министерством образования и науки России и компании ЛУКОЙЛ.

Общая площадь объекта составит 65,7 тысяч квадратных метров. В его структуру войдут общественно-образовательный, учебный и лабораторный корпуса, два кампуса (общежития для студентов на 390 человек), спортивный блок, актовый зал и конференц-зал, столовую, кафе, амфитеатр-трансформер, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Разные здания комплекса будут соединены мостовыми переходами, а на кровле комплекса установлены т.н. «зенитные фонари» – большие прозрачные купола, которые дадут естественное освещение в помещениях. Первый из них площадью 650 метров уже установлен. А самый большой будет размером 1,2 тысячи квадратов. Еще одна инновация – в общежитиях будут внедрены системы «умного дома», которые позволят дистанционно через интернет управлять разными параметрами, типа света, вытяжки, отопления и так далее.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 22:19, просмотров: 124, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутская ГРЭС-2 показала экологическую эффективность раздельного сбора отходов 1915
  2. Пенсионер из Якутии, шедший пешком из Сургута, госпитализирован 693
  3. Глава Барсово может уйти в отставку из-за конфликта интересов 617
  4. ​Мошенничество: как бороться? Ильдар Хафизов // ONLINE 548
  5. ​Наталья Комарова пригласила жителей Советского района на диалог 548
  6. ​Более 900 тысяч югорчан привились от коронавируса 545
  7. В Югре утонул мужчина 485
  8. В Сургуте отремонтировали тротуар за 15 миллионов 459
  9. ​Другие люди 436
  10. ​Сразу двое югорчан умерли от ковида за сутки 433
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 7097
  2. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 2514
  3. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 2481
  4. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 2386
  5. ​Сургутская ГРЭС-2 показала экологическую эффективность раздельного сбора отходов 1915
  6. В поселении Сургутского района случился сильный пожар на заправке 1780
  7. Сотрудник «Сургутнефтегаза» погиб во время сварочных работ на производстве 1678
  8. Операция без единого разреза: как работают рентгенохирурги СОКБ? 1675
  9. В Сургуте автомобиль сбил женщину с двумя детьми 1627
  10. Таксисты Сургута недовольны низкими тарифами: «Хватит возить по цене автобуса!» 1627
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 40318
  2. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 21869
  3. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 8364
  4. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 7164
  5. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 7097
  6. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 5703
  7. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 3778
  8. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3746
  9. Сейчас начнется 3696
  10. В Югре идут новые отправки мобилизованных 3342

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика