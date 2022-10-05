Учителя Югры, подготовившие стобалльников, будут получать 200 тысяч рублей

С этого учебного года победители Всероссийской олимпиады школьников и стобалльники Югры будут получать по 100 тысяч рублей. А учителям, которые подготовили их, выплатят 200 тысяч рублей, сообщила губернатор округа Наталья Комарова.

«Педагогам, реализующим инновационные образовательные программы, с 2021 года у нас в регионе присуждается премия Губернатора в размере 200 тысяч рублей. Начиная с 2022/23 учебного года 200 тысяч рублей назначаются педагогам, подготовившим победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Сами же победители, выдающиеся юные югорчане и выпускники школ, набравшие 100 баллов по результатам единого государственного экзамена, получат по 100 тысяч рублей. Мы решили увеличить размер этой выплаты в пять раз», – отметила глава региона.

Напоминаем, ранее талантливым ученикам была положена выплата в размере 20 тысяч рублей.