Сургут и Ханты-Мансийск продолжают лидировать по заболеваемости ковидом

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 852 новых случая коронавирусной инфекции. Заболевших выявили в 17 муниципалитетах. Больше всего в Сургуте (260), Ханты-Мансийске (184) и Югорске (64).

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – 841, пневмония – 11. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии – 236 789. Выздоровели за весь период пандемии – 225 117 человек», – рассказали в окружном оперштабе.

За весь период от коронавирусной инфекции умерли 2 565 человека. За сутки в Югре не было зафиксировано летальных случаев.

Напоминаем, ранее в Югре за сутки зарегистрировали более 900 случаев ковида.