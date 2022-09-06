В ДТП в Урае погиб водитель легковушки

Накануне, 5 сентября, в Урае произошло смертельное ДТП с участием грузовика. По предварительной информации, водитель «Лады Приоры» выехал на встречку и влетел в «КамАЗ».

«В около 12:30 на 147 км автодороги «Юг» в Урае 30-летний водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, с последующим съездом на обочину, где совершил наезд на стоящий «КамАЗ», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате аварии 30-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, 56-летний водитель грузового автомобиля не пострадал.

Всего за вчерашние сутки в округе зарегистрировали два ДТП, в которых один человек погиб и двое – получили травмы.

Напоминаем, ранее в автоаварии погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты.