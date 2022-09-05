Директор популярной в Сургуте клиники красоты погибла в ДТП – у нее остались четверо детей

На юге России в ДТП погибла директор и основатель клиники красоты и молодости LUXURY CLINIC Ася Ахмедова. У нее остались четверо детей. Об этом сообщается в аккаунте клиники в соцсети.

«Мы не верим. Аси Ахмедовой больше нет с нами. Тяжело это писать, еще тяжелее с этим смириться. Наш коллектив LUXURY CLINIC скорбит, мы до сих пор не верим. Наш директор, наш вдохновитель, наш наставник, очень талантливая, очень красивая, очень творческая, очень добрая, улыбчивая, очень лучезарная и светлая!», - говорится в сообщении.

ДТП, в котором погибла Ася Ахмедова, произошло 3 сентября на 33 км федеральной дороги «Кавказ». По данным УГИБДД Кабардино-Балкарии, минивэн, в котором ехала женщина и еще семь пассажиров, врезался в попутный КамАЗ. Минивэном управлял 25-летний житель Республики Дагестан.

«После столкновения иномарка опрокинулась. В результате происшествия 41-летняя женщина-пассажир «Тойоты», жительница Республики Дагестан, получила травмы, несовместимые с жизнью. В лечебное учреждение для медицинского осмотра доставлены четыре пассажира иномарки, в числе которых молодая женщина и ее месячный ребенок. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Оба водителя, а также трое пассажиров «Тойоты», не пострадали», – сообщили в ведомстве.