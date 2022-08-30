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Более 100 югорских заключенных пойдут в школу

Заключенные в Югре будут изучать предметы общеобразовательной школы

Более 100 югорских заключенных пойдут в школу
Фото: УФСИН Югры

В День знаний более 100 осужденных исправительных учреждений Югры отправятся в школу. Они будут изучать предметы обычной общеобразовательной программы: русский язык, литературу, математику, историю, обществознание, физику и физкультуру. В общей сложности – порядка 17 учебных предметов.

«Понять, какое образование есть у гражданина помогают сотрудники колонии при его поступлении в учреждение, а определить, какой уровень знаний имеет будущий школьник, помогают преподаватели. Если сведений не имеется, школа проводит входные испытания для кандидатов на обучение и на основе полученных результатов определяется, в какой класс зачислить», – рассказала заместитель директора по воспитательной работе специальной школы №1 Юлия Лавлинскова.

Обучение в общеобразовательных школах обязательно для каждого осужденного в возрасте до 30 лет. После – по желанию. В каждом классе учится около 15 человек. «В других школах выпускают учеников и говорят: «Приходите, будем рады видеть». А мы наоборот. Если наши выпускники, покинув здание школы, а затем колонии, не вернулись обратно, сумели интегрироваться в общество – значит и наша работа сделана не зря», – добавила руководитель.

Отметим, что школа № 1 оснащена необходимой мебелью, инвентарем, техникой, а также в ней есть спортзалы и спортплощадки. Кроме того, все обучающиеся обеспечены учебниками, а желающие расширить кругозор могут пользоваться библиотекой, которая вмещает произведения отечественных и зарубежных авторов, классическую литературу, поэзию и многое другое.

Напоминаем, отбывающие наказание в Югре смогут обучиться дорожным профессиям.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 111, комментариев: 0
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