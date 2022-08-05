Заключенные в Югре смогут обучиться дорожным профессиям

В Югре осужденные смогут получать образование по двум новым профессиям. Так, по информации регионального УФСИН, отбывающие наказание в колониях Сургута и Нижневартовска приступят к обучению по профессиям пескоструйщик и дозировщик компонентов бетонных смесей. Знания заключенные получают в образовательных учреждениях, функционирующих на базе тюрем.

«С момента поступления в исправительное учреждение потенциальному студенту предоставляется возможность самостоятельно определиться с будущей профессией. Чтобы понять специфику выбранного направления сотрудники службы исполнения наказаний проводят разъяснительную работу и объясняют особенности той или иной работы», – рассказывает заместитель начальника УФСИН Игорь Костин.

Отмечается, что учебный процесс по разным программам длится от 1 до 10 месяцев. Ежегодно преподаватели выпускают более 500 человек, обучившихся по 18 профессиям.