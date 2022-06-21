Предприниматели в Югре продавали морковь и картофель по завышенным ценам

Прокуратура обнаружила завышение цен на социально значимую продукцию в Березовском районе ХМАО, который является территорией с ограниченными сроками завоза грузов.

«Установлено, что в двух продовольственных магазинах в пгт Березово превышены предельно допустимые розничные цены на продукты питания. Завышение предельных розничных надбавок зафиксировано на молочную продукцию (87%), морковь (17 %), картофель (11 %) и лук (5%)», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В отношении предпринимателей возбудили дела об административных правонарушениях. Также они получили прокурорские представления. После этого бизнесмены привели цены в магазинах в соответствие с законом.