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Отпуск отменяется: пенсионерка из Югры отдала лже-туроператору 18 тысяч рублей

За выходные мошенники обманули югорчан на четыре миллиона рублей

Отпуск отменяется: пенсионерка из Югры отдала лже-туроператору 18 тысяч рублей
Фото: https://unsplash.com

Мошенники заработали на жителях Югры четыре миллионов рублей в эти выходные. За это время зарегистрировали 18 случаев мошенничества.

Так, в предвкушении отпусков югорчан теряют свои накопления, приобретая путевки на непроверенных сайтах. «62-летняя пенсионерка из Нижневартовска доверилась незнакомцу и внесла предоплату на неустановленный счет в сумме 18 тысяч рублей, после чего «опытный туроператор» перестал выходить на связь с женщиной», – рассказали в окружной полиции.

Также пользуется популярностью онлайн-сервисы поиска попутчиков. За сутки за несостоявшиеся поездки северяне отдали псевдоводителям порядка 25 тысяч рублей. Один югорчанин потерял 200 тысяч рублей, пытаясь «защитить» свои банковские счета от аферистов.

Еще один житель круга зашел на неизвестный сайт в поисках подруги на ночь и отдал мошеннику 10 тысяч рублей. «Молодому мужчине позвонил неизвестный и уличил его в поломке оборудования данного сайта и потребовал оплатить ущерб в сумме 10 тысяч рублей. Растерянный мужчина совершил денежный перевод в качестве возмещения якобы поврежденного оборудования, но вскоре понял, что стал жертвой мошенников», – добавили в ведомстве.

В настоящий момент по всем произошедшим событиям возбудили уголовные дела.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 117, комментариев: 0
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