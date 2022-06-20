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Югра поднялась на две строчки в рейтинге социального благополучия

ХМАО попал в десятку самых благополучных российских регионов

Югра поднялась на две строчки в рейтинге социального благополучия
pixabay.com

Югра заняла седьмое место в рейтинге российских регионов по «социальному благополучию» по итогам первого квартала 2022 года. При подсчете учитывалось соотношение средней зарплаты к стоимости потребительской корзины. Об этом следует из результатов исследования Фонда развития гражданского общества.

Согласно данным исследователей, средняя зарплата в Югре составила 84 064 руб., «потребительская корзина» - 22 702 руб. По сравнению с предыдущим кварталом ХМАО поднялся в рейтинге на де строчки – ранее он занимал 9 место.

Возглавил рейтинг г российских регионов по «социальному благополучию» Ямал. Средняя зарплата в нем, по оценке авторов исследования, составила 119 510 руб., потребительская корзина — 23 705,7 руб. На втором и третьем местах разместились Москва и Магаданская область. На четвертом – Чукотский округ, на пятом – Сахалинская область.

«Средний индекс социального благополучия по всем регионам (средняя зарплата к средней стоимости жизни) по сравнению с началом года снизился с 2,68 до 2,47 (на 8%), а по сравнению с I кварталом прошлого года – на 4% (с 2,57 до 2,47). Однако это, тем не менее, существенно ниже темпов инфляции за последние полгода, вызванной в том числе внешнеэкономическими факторами», — отметили исследователи.


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Сегодня в 12:59, просмотров: 58, комментариев: 0
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